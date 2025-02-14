قرقاش: دعوة أبو الغيط لتنحي حماس عن إدارة غزة في محلها

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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن "دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتنحي حماس عن إدارة غزة في محلها".

وأضاف: "مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة".

وكتب قرقاش في منشور على منصة "إكس": " الدعوة العقلانية للأخ أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية بتنحي حماس عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، وما ترتب على قراراتها من حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".