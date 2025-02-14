living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من شاطئ غزة.. تفاصيل إفراج حماس عن "المحتجز الأميركي"

14
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صباح الإثنين، سلم عناصر حماس، المحتجز الإسرائيلي الثالث لديهم، وهو ذو "الأهمية القصوى" بالنسبة للولايات المتحدة، كونه يحمل الجنسية الأميركية.
 
ومن ميناء غزة، وهو موقع التسليم، أفرج عن الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية كيث شمونسل سيغال، وسط حضور جماهيري كبير.
 
وذكرت وسائل إعلامية، أن قوارب تابعة للجيش الإسرائيلي، انتشرت بحرا قرب شاطئ غزة، في منظر غير مألوف.
 
ويصنف سيغال في فئة الأسرى "كبار السن" لدى حماس، ويحمل الإفراج عنه أهمية لدى واشنطن بسبب جنسيته.
 
وكانت كتائب القسام أفرجت عن الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من صباح السبت.
 
ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد وصل عوفر كالديرون وجوردان بيباس إلى نقطة الاستيعاب الأولية في غلاف غزة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout