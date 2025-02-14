من شاطئ غزة.. تفاصيل إفراج حماس عن "المحتجز الأميركي"

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صباح الإثنين، سلم عناصر حماس، المحتجز الإسرائيلي الثالث لديهم، وهو ذو "الأهمية القصوى" بالنسبة للولايات المتحدة، كونه يحمل الجنسية الأميركية.

ومن ميناء غزة، وهو موقع التسليم، أفرج عن الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية كيث شمونسل سيغال، وسط حضور جماهيري كبير.

وذكرت وسائل إعلامية، أن قوارب تابعة للجيش الإسرائيلي، انتشرت بحرا قرب شاطئ غزة، في منظر غير مألوف.

ويصنف سيغال في فئة الأسرى "كبار السن" لدى حماس، ويحمل الإفراج عنه أهمية لدى واشنطن بسبب جنسيته.

وكانت كتائب القسام أفرجت عن الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من صباح السبت.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد وصل عوفر كالديرون وجوردان بيباس إلى نقطة الاستيعاب الأولية في غلاف غزة.