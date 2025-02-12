لواء وخبير مصري بارز: نقوم بتجهيزات هندسية وعسكرية في سيناء للاستعداد الكامل

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قال اللواء السابق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي سمير فرج إن هناك رفضا شعبيا ورئاسيا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن "الجيش مستعد وقادر على المواجهة العسكرية في أي وقت".

وأضاف أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تحديد موعد استضافة القمة العربية العاجلة ليكون يوم 27 فبراير الجاري، لمعرفة آخر التطورات التي ستحدث في المنطقة، مؤكدا على ضرورة التكاتف والتعاون المشترك".

وأشار إلى أن "هناك رفضا شعبيا ورئاسيا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء"، موضحا أن "مصر لديها التقبل الكامل لكل الصعاب الاقتصادية التي قد تواجهها".

وأكد اللواء سمير فرج، أن "الجيش المصري مستعد وقادر على المواجهة العسكرية في أي وقت"، منوها بأن "إسرائيل تقول إن الجيش المصري يعزز قوته العسكرية في سيناء".

وقال: "مصر تقوم بتجهيزات هندسية في سيناء وفق الاتفاقيات، وعمل استحكامات وتجهيزات عسكرية، للاستعداد الكامل لكل الظروف المفاجئة".

كما أوضح اللواء سمير فرج، أن "مصر جاهزة للحفاظ على أمنها المائي، وأمريكا منعت المعونة بسبب غزة، وبسبب شراء سلاح من دول أخرى، ونحن نمتلك قوة عسكرية كاملة في البحر الأبيض".

هذا وطالب وزير الدفاع المصري عبدالمجيد صقر الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجل زيارته إلى واشنطن حتى إشعار آخر.

وأكدت أن القاهرة غاضبة من تصريحات إسرائيل وأمريكا وأرسلت رسالة واضحة لواشنطن، ورفضت 3 مقترحات بشأن غزة وجميعها تتضمن التهجير وعدم العودة.