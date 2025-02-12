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الخارجية المصرية: أي رؤية لحل القضية الفلسطينية يجب أن لا تعرض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر

12
FEBRUARY
2025
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حذرت الخارجية المصرية لأول مرة في بيان رسمي لها من خطورة الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة على مكتسبات السلام في المنطقة.
 
وشدد بيان للخارجية المصرية على أن "أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع"
 
وأوضحت مصر أن التعامل مع مسببات وجذور الصراع يكون من خلال "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة".
 
وأصدرت الخارجية المصرية مساء الثلاثاء بيانا أعربت فيه عن اعتزام مصر تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
 
وأعربت مصر عن تطلعها "للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".
 
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن "واشنطن تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".
 
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل، وأعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".
 
وأضاف: "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة، وسيكون للفلسطينيين قطعة أرض في الأردن وأخرى في مصر، ولا بد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت".
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