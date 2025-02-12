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العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار العراقية

12
FEBRUARY
2025
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أعلنت مؤسسة "الشهداء" العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي.
 
وقالت المؤسسة العراقية في بيان: "تنفيذا للمهام الموكلة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين وبموجب أحكام المادة رقم 13 لسنة 2015، وبناء على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي ومتابعة مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين ضياء كريم الساعدي، أجرت كوادر الدائرة الكشف الفني الاولي للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة ناحية الصقلاوية".
 
وصرح رئيس الفريق الوطني للمقابر الجماعية ضرغام كامل بأنه: "تم إجراء كشف فني أولي على المقبرة الجماعية التي ارتكبت من قبل أزلام النظام البائد وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي".
 
وأضاف أن "الضحايا المكتشفة جثامينهم تضمنت رجالا ونساء وأن عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة وبعدد يتراوح من 20 إلى 25 شخصا بكل وجبة".
 
 
وتابع: "بعد عمليات الكشف الأولي للمقبرة ظهرت عدة رفات لأكثر من خمسة أشخاص كانوا مدفونين بشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية"، مؤكدا أن "جميع أعمال الكشف والتوثيق تمت برفقة حماية القوات الأمنية الماسكة للأرض".
 
ويذكر أن المقبرة المذكورة خاضعة لقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية في قاعدة بيانات الدائرة لغرض إدراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا.
روسيا اليوم
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