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هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو باستئناف "معارك عنيفة" في قطاع غزة "حتى إلحاق هزيمة نهائية بحماس" إذا لم تفرج عن "رهائننا" بحلول السبت.

وقال نتانياهو في بيان اوردته "فرانس ": "اذا لم تفرج حماس عن رهائننا بحلول ظهر السبت، فإن وقف اطلاق النار سينتهي و(الجيش الإسرائيلي) سيستأنف معارك عنيفة حتى الحاق هزيمة نهائية بحماس". ولم يوضح نتانياهو ما اذا كان كلامه يشمل جميع الإسرائيليين المحتجزين في غزة أو مجموعة من الرهائن من المقرر ان يتم الافراج عنهم السبت في مقابل إطلاق سراح فلسطينيين تعتقلهم اسرائيل، في إطار اتفاق الهدنة.