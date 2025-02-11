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صدمة دولية بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا تضمّان عشرات الجثث

11
FEBRUARY
2025
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أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها البالغة إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا تضمان عشرات الجثث، في مشهد مأساوي يعكس المخاطر التي تواجه المهاجرين في رحلاتهم المحفوفة بالخطر.
 
وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، في بيان صادر يوم الاثنين: "إن فقدان هذه الأرواح هو تذكير مأساوي آخر بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء خوضهم رحلات محفوفة بالكوارث بحثا عن حياة أفضل".
 
وحثت المنظمة السلطات الليبية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة على ضرورة ضمان استرداد الجثث بكرامة، والتعرف على هويات الضحايا، ونقل رفاتهم بشكل لائق، إضافة إلى إخطار عائلاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
 
من جانبها، أعلنت مديرية الأمن الليبية أن "السلطات عثرت على نحو 50 جثة هذا الأسبوع في مقبرتين جماعيتين بصحراء جنوب شرقي البلاد".
 
وأوضحت المديرية في بيانها أن "أول مقبرة جماعية تضم 19 جثة عُثر عليها يوم الجمعة الماضي في مزرعة بمدينة الكفرة"، مضيفة أن "الجثث نقلت لإجراء عمليات التشريح والتحقيق في ملابسات الوفاة".
 
ولم تصدر السلطات الليبية حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن هوية الضحايا أو ملابسات وفاتهم، لكن مصادر محلية رجحت أن يكون الضحايا من المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور الصحراء في طريقهم نحو السواحل الليبية.
 
ويشار إلى أن المناطق الصحراوية في جنوب ليبيا تعد من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، حيث يواجه المهاجرون هناك مخاطر متعددة، من بينها العطش، والجوع، والانتهاكات التي ترتكبها عصابات التهريب والجريمة المنظمة.
روسيا اليوم
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