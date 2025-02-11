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الخارجية الفلسطينية تطالب باستدامة وقف إطلاق النار في الضفة الغربية وغزة

11
FEBRUARY
2025
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء اليوم في بيان باستدامة وقف إطلاق النار، ودعم وحدة أرض دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "نطالب باستدامة وقف إطلاق النار ودعم وحدة أرض دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية في الضفة والقطاع".
 
وأضافت: "تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر سيل التصريحات والمواقف الإسرائيلية الإستفزازية التحريضية الداعية لتهجير شعبنا، واستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم، وتطالب بإستدامة وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى إنهاء حرب الإبادة ومشاريع التهجير والضم وعودة قطاع غزة تحت سيادة دولة فلسطين ومؤسساتها وحكومتها الشرعية".
 
كما أوضحت: "ترى الوزارة أن هذه الدعوات التحريضية أحدثت مزيدا من التوترات والتعقيد في ساحة الصراع والمنطقة، وأوحت بنوايا مبيتة ومخططات تستهدف شعبنا وحقوقه وقضيته وضرب شرعياته المعترف بها دوليا، وفي مقدمتها فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
 
هذا وأصدرت حركة "حماس" بيانا مساء يوم الاثنين، عقب إعلان الناطق باسم جناحها العسكري أبو عبيدة وقف عمليات تبادل الأسرى، أكدت فيه التزامها ببنود الاتفاق ما التزمت به الحكومة الإسرائيلية.
روسيا اليوم
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