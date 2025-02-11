الشرع يسرد تفاصيل عن حياته الشخصية والتطوع في الجيش السوري ويعلن رأيه بترامب للمرة الأولى

A + A -

كشف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مقابلة تمّ بثها الاثنين عن رأيه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تحدث عن حياته الشخصية ومستقبل الجيش العربي السوري.

وقال الشرع في مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق: "أعتقد أن ترامب لديه رسالة إيجابية حاليا، حيث يركز على السياسة الداخلية وتنشيط الاقتصاد الأمريكي".

وحول حياته الشخصية، صرح الرئيس السوري الانتقالي: "في المنصب الذي أشغله اليوم، سيكون لعائلتي حضور طبيعي في المشهد العام. ولا أقصد أنهم سيشاركون في العمل السياسي، ولكن للناس الحق في معرفة من هي عائلتي، ومن هم أطفالي، وكيف نعيش.

وأشار أن لديه "زوجة واحدة، رغم أن الإعلام يشيع غير ذلك، وثلاثة أطفال".

وجدد تأكيده بأن "العقلية الثورية لا تستطيع بناء دولة. فهي تحتاج إلى عقلية مختلفة عندما يتعلق الأمر ببناء دولة وإدارة مجتمع كامل".

وأضاف: "بالنسبة لي، انتهت الثورة بالمعنى السابق بإسقاط النظام".

وفي الوقت ذاته، قال الشرع: "ورثنا دولة منهكة، والنظام دمر كل شيء قبل أن نتولى المسؤولية. لكن هذا هو التحدي الذي يجب أن نواجهه نحن السوريون".

ونوه بأنه "هناك العديد من الضباط السابقين الذين انشقوا وهم الآن ينضمون تدريجيا إلى وزارة الدفاع الحالية".

وشدد على أنه لم يفرض التجنيد الإجباري في سوريا. وبدلا من ذلك، اختار التجنيد الطوعي، وينضم الآلاف إلى الجيش السوري الجديد.

وأضاف: "في منطقتنا، نحن متعبون من الحرب، وخاصة في سوريا. لا يمكن للإنسانية أن تعيش بدون السلام والأمن. الناس يبحثون عنهما، وليس عن الحرب".