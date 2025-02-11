زلزال بقوة 5.1 يضرب شمال المغرب

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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب فجر اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة تفوق 5 درجات ضرب المناطق الشمالية من المملكة المغربية، وصلت آثاره إلى العاصمة الرباط.

وأكد المعهد الوطني أن بؤرة الهزة الأرضية تقع شمالي المملكة، كما سبق لموقع رصد الزلازل أن حدد بؤرة الهزة في منطقة "تطفت" بجهة طنجة تطوان الحسيمة شمالا.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 15 كيلومترا من شرق مدينة القصر الكبير.

وتسببت الهزة الأرضية في هلع بين صفوف سكان الشمال، خاصة في مدينتي القصر الكبير ووزان، كما وصل تأثيرها إلى عدد من مناطق المملكة من بينها الرباط.

يذكر أنه في سبتمبر 2023، تسبب زلزال بقوة 6.8 درجة بمقل أكثر من 2900 شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية جنوبي مراكش، وكان هذا الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960.