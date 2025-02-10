الداخلية السعودية تُفكك 3 شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات وغسل الأموال

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية نجاح الجهات المختصة في تفكيك ثلاث شبكات إجرامية كانت تعمل على تهريب المواد المخدرة وترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية.

وأشار المصدر إلى أن الشبكات كانت أيضا تنسق نقل المخدرات إلى مناطق أخرى داخل المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة.

ووفقا للمصدر، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، تم القبض على 19 فردا متورطا في هذه الشبكات الإجرامية، بينهم 5 موظفين من وزارة الداخلية، و7 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و3 من وزارة الدفاع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت هذه العملية بناء على معلومات وُفرت للجهات الأمنية المختصة، والتي قامت بمتابعة نشاطات هذه الشبكات الإجرامية بشكل مكثف. وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أدلة تثبت تورط المتهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستواصل جهودها الرامية إلى تعقب ومكافحة أي نشاط إجرامي يهدد أمن المجتمع واستقراره، مشددا على أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة تلك المتعلقة بالمخدرات التي تُعد من أخطر التحديات الأمنية.