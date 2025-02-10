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اختراق الهاكرز المصري للتلفزيون الإسرائيلي يثير تفاعلا

10
FEBRUARY
2025
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اخترق أحد القراصنة المصريين ويدعى أحمد عثمان البث المباشر للقناة 14 الإسرائيلية وبث عليها النشيد الوطني المصري ورسالة حول استنكار لتهجير سكان غزة.
 
ووفقا لفيديو متداول لم يتسن لـ RT Arabic التأكد من صحته حتى هذه اللحظة ظهر على الشاشة شريط كتب عليه تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان.
 
كما ظهر على الشريط السفلي لشاشة القناة عبارة تتضمن "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".
 
وبث الهاكرز المصري صورة العلم المصري ورسالة في شريط الأخبار قال فيها: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم"، وذلك بعد الرفض العربي الواسع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
 
 
وتفاعل أحد المستخدمين لمنصة "اكس" مع المشاهد المتداولة للهاكر المصري على شاشة القناة 14 الإسرائيلية وكتب قائلا: "هاكر مصري اخترق قناة إسرائيلية وقت ما كان بن غفير بيهلفط ونزل شريط اخبار لا لتهجير الفلسطينيين وبعدها نشيد بلادي بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي.. عاش يا مصريين".
 
وتفاعل مستخدم أخر وكتب على حسابه: "مصري يخترق قناة إسرائيلية ويضع عليها النشيد الوطني لـ مصر.. و كتب في الشريط نرفض تهجير أهل غزة من ارضهم".
 
 
ونشر أحد المستخدمين المصريين تدوينة قصيرة عبر منصة "اكس" قال فيها" نرفض تهجير أهل غزة من أرضهم.. هاكرز مصريون يقومون بقطع بث القناة الإسرائيلية 14 وبث النشيد الوطني المصري مع شعارات تؤكد رفضهم لطرد الفلسطينيين من غزة".
 
وتزامنت عملية الهاكر المصري على القناة 14 الإسرائيلية مع نشر تقارير عبرية عن سيطرة قراصنة إيرانيين مرتبطين بأجهزة المخابرات الإيرانية باسم "حنظلة" على بيانات هامة من الشرطة الإسرائيلية تقدر بـ 2.1 تيرابايت من المواد وفق القناة 12 العبرية.
روسيا اليوم
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