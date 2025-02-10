قناة سعودية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو.. ما علاقة "هبة الله"؟

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في هجوم لاذع، وجهت قناة "الإخبارية السعودية" انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة إياه بأنه "الوجه الوحيد للاحتلال".

وأكدت القناة أن "الاحتلال ليس له وجه طيب وآخر قبيح، بل هو وجه واحد يتمثل في نتنياهو. وجاء ذلك في تقرير بثته القناة اليوم، سلطت فيه الضوء على خلفية نتنياهو العائلية وسياساته التي وصفتها بالمتطرفة.

ووصفت القناة نتنياهو بأنه "صهيوني ابن صهيوني"، مشيرة إلى أن التطرف جزء من تراثه العائلي. وقالت: "بنيامين نتنياهو ورث التطرف جينيا، حيث كان جده حاخاما متطرفا، ووالده كاتبا صهيونيا أكثر تطرفا".

وأضافت أن نتنياهو رأى نفسه "هبة من الله"، مما دفعه إلى تغيير اسمه ليصبح "نتنياهو"، الذي يعني "عطية الله"، معتبرة أن هذا الاسم يعكس جنون العظمة الذي ورثه عن عائلته.

وأشارت القناة إلى أن فظائع نتنياهو زادت قسوة على مدى ثلاثة عقود، حيث وصفته بأنه شخص "لا يعي للسلام معنى ولا قيمة، ولا يرى سوى الدم، ولا يخاطب الآخرين إلا بالآلة العسكرية"، مؤكدة أن سياساته تعكس عقلية متطرفة ترفض الحلول السلمية وتعتمد على العنف كأداة وحيدة للتعامل مع الخلافات.

واستندت القناة إلى دراسة أجرتها جامعة كامبردج البريطانية قبل أربعة أعوام، أطلقت عليها اسم "البصمة النفسية"، والتي حددت ملامح وسمات الشخصيات المتطرفة.

ووفقا للدراسة، فإن المتطرفين يميلون إلى اعتبار العنف حقا ووسيلة لحماية عقيدتهم، ويتميزون بضعف الذاكرة والاندفاع، فضلا عن البحث الدائم عن الأخبار المثيرة.

كما أشارت الدراسة إلى أنهم يعانون من البطء في الاستراتيجيات الإدراكية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير واعية تفتقر إلى الدقة.

واختتمت القناة تقريرها بالقول إن نتنياهو "يسير بخطى ثابتة نحو هاوية لا يراها، معصوب العينين بوهم العظمة"، مشيرة إلى أنه "يحفر بأظافره نهاية لن تكون مجرد عثرة عابرة، بل اندثاراً لا رجعة فيه"، وأضافت أن ما سيتبقى من نتنياهو لن يكون سوى "أثر باهت بحبر جف قبل أن يكتب."

يأتي هذا الهجوم الإعلامي في إطار التوترات المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، خاصة في ظل تصريحات نتنياهو الأخيرة التي دعا فيها الرياض إلى تقديم جزء من أراضيها لإقامة دولة فلسطينية.