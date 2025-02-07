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سياسي عراقي: انسحاب القوات الأمريكية من البلاد قد يتأخر

7
FEBRUARY
2025
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قال القيادي في تيار الحكمة بالعراق رحيم العبودي إن الحكومة العراقية والجانب الأمريكي توصلا إلى تفاهم بشأن تغيير جدول انسحاب القوات الأمريكية، والذي من المقرر أن يبدأ شهر سبتمبر.
 
وأشار رحيم العبودي، لوكالة "نوفوستي"، إلى أن "هناك رؤية لدى بعض القوى السياسية العراقية، فضلا عن تفاهم متبادل بين الحكومة والجانب الأمريكي بشأن تعديل جدول انسحاب القوات الأمريكية، ولا يوجد إجماع كامل حتى الآن بشأن الاتفاقية الاستراتيجية والشراكة التي تمت مناقشتها سابقا في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة".
 
وأضاف: "يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة والقوى السياسية بالضغط على الحكومة العراقية لتأخير انسحاب القوات الأمريكية، لكن انسحابها من العراق لن يتأخر إلا لفترة قصيرة من الزمن، لا تزيد على ستة أشهر أو عام".
 
وأوضح أن "العراق يريد انسحاب جميع القوات الأمريكية من البلاد وعودتها إلى سابق عهدها عندما لم تكن هناك قوات أجنبية على أراضيها، وهذه نقطة مهمة جدا في ضوء مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن يجب ألا ننسى أن الوضع الحالي في المنطقة مثير للقلق بالنسبة للعراق وحكومته وكل القوى السياسية، لذا فإن حل الملف الأمني مهم جدا وصعب على الحكومة".
 
في سبتمبر الماضي، توصلت الولايات المتحدة والعراق إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق.
 
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه بموجب هذه الخطة، سيتم الانتهاء من انسحاب بعض القوات من العراق بحلول سبتمبر 2025، على أن يتم سحب القوات المتبقية بحلول نهاية عام 2026.
روسيا اليوم
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