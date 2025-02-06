مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين بانهيار رافعة شمالي قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 جنود خرين في حادثة انهيار رافعة بشمال قطاع غزة، وفق قناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين في حادث وقع في قطاع غزة في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إن أحد الجنديين القتيلين هو الرقيب أول (احتياط) نداف كوهين البالغ من العمر 21 عاما، وأنه يتبع الكتيبة 51 في لواء غولاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إنه سيتم الكشف عن اسم الجندي الثاني لاحقا.

وأوضحت أن من بين الجنود الثمانية المصابين، هناك واحد في حالة خطيرة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي فقد انهارت الرافعة بسبب الرياح الشديدة، وسقطت على الجنود.