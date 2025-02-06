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مصر.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات "محاولة اقتحام شقة"

6
FEBRUARY
2025
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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو لمحاولة اقتحام شقة في محافظة الجيزة، انتشر مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي وأثار جدلا في البلاد، مؤكدة أن صاحب الواقعة "مصاب بإعاقة ذهنية".
 
وفي الفيديو يتتبع شخص سيدة إلى محل إقامتها ويحاول اقتحام شقتها بالقوة، إلا أنها تتمكن من إغلاق الباب في وجهة في اللحظة الأخيرة.
 
وقالت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء، إنه "بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن".
 
وأضاف بيان الداخلية: "أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة".
 
وتابع البيان: "بسؤالها أفادت أنه بتاريخ الثلاثاء وحال عودتها لمسكنها لاحظت قيام أحد الأشخاص بتتبعها ودلوفه للعقار محل سكنها ومحاولته دفع باب شقتها، إلا أنها تمكنت من غلق الباب وفر هاربا، فنشرت الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتقدم ببلاغ في هذا الشأن".
 
واستطرد: "تم تحديد المذكور وضبطه، وهو عاطل ومقيم بمنطقة الطالبية، وبسؤال أهليته أفادوا أنه مصاب بتأخر وإعاقة ذهنية، وسابق ضبطه بمعرفة بعض الأهالي في واقعة مماثلة، وتم صرفه لحالته المرضية".
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