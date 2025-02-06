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واشنطن تكشف السر وراء اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

6
FEBRUARY
2025
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، الأربعاء، إن مقترح ترامب بالسيطرة على غزة يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة.
 
وتابع والتز في تصريح تلفزيوني إن "اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة للتوصل إلى حل خاص بها".
 
وأضاف أن هذا الضغط "من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها إلى التوصل إلى حلول خاصة بها".
 
كان ترامب قد قال الثلاثاء، إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة.
 
ترامب تحدث للصحفيين، وكان إلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرحا: "لدينا في غزة وضع خطير، خاصة مع وجود الذخائر غير المنفجرة والأنفاق".
 
ودعا إلى رحيل الغزاوين إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع".
 
وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه لا يدعم استيطان إسرائيل في قطاع غزة.
 
وقال إنه "سيدعم جهود إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم إلى أماكن يمكنهم العيش فيها دون خوف من العنف".
 
وتابع الرئيس الأميركي أنه وفريقه "يناقشون إمكان إعادة التوطين مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة".
 
كما أشار إلى انه يود أن يرى اتفاقا "لإعادة توطين الناس بشكل دائم في منازل لطيفة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يتعرضون لإطلاق النار أو القتل".
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