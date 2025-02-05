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سفير فلسطين في الأمم المتحدة: يجب احترام رغبة الفلسطينيين

5
FEBRUARY
2025
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قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، إن على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين بالبقاء في غزة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه ينبغي إعادة توطين سكان القطاع في مكان آخر "بشكل دائم".
 
وأوضح منصور: "وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه، قطاع غزة، فإن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه"، مضيفا: "أعتقد أن على القادة والناس احترام رغبة الشعب الفلسطيني".
 
والثلاثاء، أعلن ترامب قبل استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة غزة والعيش في مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة، معتبرا مجددا أن القطاع صار "موقع هدم".
 
ولم يذكر منصور ترامب بالاسم في مقر الأمم المتحدة، لكنه بدا وكأنه يرفض مقترح الرئيس الأميركي.
 
وقال السفير الفلسطيني: "بلدنا ووطننا هو قطاع غزة. إنه جزء من فلسطين".
 
ولفت إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يريدون إرسال الفلسطينيين "إلى مكان سعيد وجميل، دعوهم يعودون إلى منازلهم الأصلية داخل إسرائيل، يوجد هناك أماكن جميلة، وسيكونون مسرورين بالعودة إلى هذه الأماكن".
 
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1.9 مليون شخص، أو 90 بالمئة من سكان غزة، نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا، ودمرت البنية التحتية المدنية الأساسية.
 
لكن مع بدء تنفيذ اتفاق وقف لإطلاق النار في القطاع في 19 يناير يشمل تبادل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وسجناء لدى إسرائيل، ابتهج الفلسطينيون وعاد الكثير منهم إلى مناطقهم ومنازلهم المهدمة.
 
وقال منصور: "في يومين، في غضون ساعات قليلة، عاد 400 ألف فلسطيني إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة مشيا على الأقدام".
 
أضاف: "أعتقد انه يجب علينا أن نحترم اختيارات ورغبات الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب في النهاية سوق يقرر مصيره بنفسه".
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