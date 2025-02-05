بن غفير "يتغزل في ترامب" بعد تصريحه عن تهجير الغزاويين

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أشاد وزير الأمن الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أصر فيها على ما يبدو على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وكتب بن غفير على منصة "إكس": "دونالد، يبدو أن هذه بداية صداقة جميلة".

وخاض بن غفير حملة طويلة للترويج لهجرة الفلسطينيين من غزة، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية التي دمرت معظم القطاع.

لكن ترامب قال إنه لن يدعم إنشاء إسرائيل مستوطنات في غزة، وهو ما كان أحد الأهداف الرئيسية للوزير السابق، وهو من اليمين المتطرف.

في وقت سابق من الثلاثاء، قدم حزب بن غفير مشروع قانون في الكنيست، من شأنه تشجيع سكان غزة على مغادرة القطاع من خلال تقديم حزمة مساعدات مالية حكومية لأولئك الذين يسعون إلى الهجرة.