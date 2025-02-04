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"حماس" تبارك عملية حاجز تياسير وتؤكد أن "الجرائم الإسرئيلية لن تمر دون عقاب"

4
FEBRUARY
2025
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باركت حركة "حماس" العملية التي اسهدفت حاجز تياسير العسكري شرق طوباس في شمال الضفة الغربية اليوم الأربعاء، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل وعدوانها المتواصل لن تمر دون عقاب".
 
جاءت العملية، التي وصفتها الحركة بالـ"بطولية"، ردا على الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، بما فيها جنين وطولكرم وطوباس.
 
وأكدت الحركية في بيانها "أن هذه الجرائم لن تُثني من عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيدة بإصرار الشباب الثائر والمقاومة الباسلة في الضفة على مواصلة طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني".
 
وأشارت الحركة إلى "أن جميع المشاريع الإجرامية للعدو الصهيوني، والتي تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني أو كسر إرادة المقاومة أو تهجيره عن أرضه، ستبوء بالفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني وصموده".
 
وفي ختام بيانها، ثمنت حماس جهاد ومقاومة شباب الضفة الغربية، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الاشتباك مع المستوطنين والقوات الإسرائيلية وتحدي إجراءاتها العسكرية والأمنية، تأكيدا على الحق في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
 
هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه تم استهداف موقع عسكري في منطقة تياسير التابعة للواء منشيه "جنين" بإطلاق نار من قبل فلسطيني، مما أدى إلى إصابة عدد من الأفراد، مؤكدا أن الجنود ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المهاجم.
روسيا اليوم
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