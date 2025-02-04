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من قطر إلى السعودية.. لغة التفاصيل في دبلوماسية الشرع

4
FEBRUARY
2025
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خلال لقاءاته الدبلوماسية الأولى بعد توليه رئاسة سوريا، برز أحمد الشرع كشخصية تهتم بالتفاصيل الصغيرة التي تحمل دلالات كبيرة في عالم السياسة والعلاقات الدولية.
 
ففي لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد في دمشق، اختار الشرع أن يرتدي ربطة عنق بلون علم دولة قطر، وهي لمسة رمزية أظهرت حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وإبراز الروابط الأخوية بين البلدين.
 
ولم يتوقف اهتمام الرئيس السوري الجديد عند هذا الحد، فخلال زيارته للسعودية التي كانت أول وجهة خارجية له بعد توليه منصبه رسميا، اختار ربطة عنق بلون علم المملكة.
 
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللمسات الصغيرة، التي وإن بدت بسيطة، فقد أظهر الشرع من خلالها أن الدبلوماسية ليست فقط في الكلمات والاتفاقيات، بل أيضا في التفاصيل الصغيرة التي تعكس الاحترام المتبادل والتقدير للثقافات والرموز الوطنية.
 
واعتبر نشطاء أن هذه الخطوات تبرز رغبة سوريا في إعادة بناء جسور التواصل مع أشقائها العرب، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
 
تجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا عينت الشرع مؤخرا رئيسا للجمهورية، وفوضته بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار الدستور.
روسيا اليوم
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