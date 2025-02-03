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هكذا علّقت إيران حول "خطط نقل الأسد إلى طهران"!

3
FEBRUARY
2025
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حسم علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أنباءً متداولة حول خطة طهران لنقل الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، إلى إيران بعد رحيل نظامه.

وفي تصريحات لشبكة أخبار الطلاب الإيرانية، أكد لاريجاني أن "فكرة قدوم بشار الأسد إلى إيران بعد سقوط حكومته لم تُطرح"، مشدداً على أن هذه "مجرد حكايات وهمية".

وأضاف لاريجاني، متطرقاً إلى المحادثات التي جرت بين الراحل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وروسيا والعراق وسوريا، قائلاً: "كان بشار الأسد جزءاً من المعادلة، وكانت الظروف في ذلك الوقت تجعل من الصعب عليه الدفاع عن بلاده بشكل صحيح".

وأشار لاريجاني إلى أنه قد قابل بشار الأسد عدة مرات ولم يكن مقتنعاً بأسلوبه في إدارة الحكومة، قائلاً: "كان الأسد يؤمن بضرورة مكافحة الإرهاب، ولكننا كنا نرى أن لدينا نهجاً مختلفاً تماماً".

وأكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن بلاده كانت تقدم الدعم لسوريا، لكنها لم تكن بديلاً لجيشها، مشيراً إلى أن "الجيش السوري كان بحاجة إلى الصمود أكثر، ونحن كنا نساعد في مواجهة الإرهاب، لكننا لم نكن بديلاً عن الجيش السوري".

في سياق متصل، أكد لاريجاني أن الأسد كان في وضع صعب، قائلاً: "لم أكن أرى في وجهه القدرة على الصمود، رغم أنه كان يقول إنه يريد أن يصمد".

وشدد علي لاريجاني على أن "سوريا ليست جزيرة صغيرة، وكنا نساعد في مواجهة الإرهاب، لكننا لم نكن بديلاً للجيش السوري". وأوضح قائلاً: "عندما واجه الأسد هذه المشكلة، كان جيشه نفسه يعترف بعدم قدرته على المتابعة، ربما كانت هناك مشاكل اقتصادية، لكن هناك أمور أخرى أيضًا".

من جهة أخرى، أعلن يوم الأربعاء الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بياناً قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".

وفي 8 كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى آذار 2025.

وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ كانون الثاني 2024.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوه حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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