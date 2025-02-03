"الأورومتوسطي": الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبهم وتجويعهم

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قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل مؤخرا بإطار صفقة التبادل يعانون من تدهور صحي حاد جراء الظروف القاسية التي عاشوها في الاعتقال.

وأكد المرصد في بيان له أن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.

وأوضح البيان أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه "تجويع متعمد".

وأضاف البيان أنه فور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حولت إسرائيل سجونها إلى "مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين"، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.

وأشار البيان إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق "إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات".

وقال إن القوات الإسرائيلية أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة بعضهم بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خصصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الشهادات التي وثقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز لتتحول إلى "سياسة انتقامية منهجية" استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لـ"عمليات تعذيب قاسية وتجويع متعمد وعزل انفرادي طويل الأمد في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين".