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جميعهم من النساء.. قتلى وجرحى بتفجير سيارة في منبج شرقي حلب واتهامات لـ"قسد"

3
FEBRUARY
2025
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أفادت مصادر بارتفاع حصيلة القتلى إلى 7 جميعهن من النساء و14 مصابة أيضا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج بالتزامن مع مرور سيارة كانت تقلهن.
 
وأوضحت المصادر بأن من يقف وراء هذا العمل تقصد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.
 
ووجهت صفحات إخبارية نداء عاجلا للأطباء بضرورة التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.
 
وأظهرت مقاطع فيديو وصور لقطات توثق تصاعد أعمدة الدخان من الموقع قرب "كازية الحسين".
 
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.
 
وقبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
روسيا اليوم
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