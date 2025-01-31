العراق يؤكد دعم مصر ويرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

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بحث وزيرا خارجية مصر والعراق، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في غزة وسوريا، وأكد الوزير العراقي فؤاد حسين، موقف العراق الثابت في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية الخميس، أن "حسين"، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، بحثا خلاله التصريحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر ودول أخرى، والسبل والآليات الممكنة للتصدي لمثل هذه التوجهات.

وتطرق الاتصال إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بغداد، وأكد الوزيران أهمية أن تكون هذه القمة منبرا لمعالجة القضايا العربية الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا المنطقة برمتها.

فيما أكدت الخارجية المصرية في بيان، أن الوزيرين بحثا المستجدات في سوريا، وأكد عبدالعاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وشدد الوزير المصري، على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل أطياف ومكونات الشعب السوري، لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار في البلاد، وإفساح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.