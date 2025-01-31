الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 5 آخرين خلال اشتباكات في جنين

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب ليام حيزي خلال مواجهة اليوم الخميس في عملية جنين.

وجاء في البيان: "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أن الرقيب ليام حيزي، 20 عاما، من روش هعين، مقاتل في وحدة استطلاع هاروف، لواء كفير، قتل في اشتباك مع إرهابيين في العملية في جنين".

وأضاف: "في الحادث الذي سقط فيه، أصيب جندي من وحدة هاروف بجروح خطيرة، وأصيب أربعة جنود آخرين بجروح متوسطة وخفيفة.

وأفادت مراسلتنا باقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيتونيا وقرية كفر نعمة غربي رام الله بالضفة الغربية، تزامنا مع قصف على مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا يبلغ من العمر 40 أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل المخيم، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن القوات اقتحمت بيتونيا بالتزامن مع قرب الإفراج عن المعتقلين من معتقل "عوفر" العسكري في الدفعة الثالثة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة، دون أن يبلغ عن وقوع مواجهات أو اعتقالات.