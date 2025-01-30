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تسليم رهينتين في خان يونس.. ونشر فيديو ليهود وموزيس

30
JANUARY
2025
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ذكرت مصادر وشهود أن مسلحين من حركة حماس والجهاد ولجان المقاومة الشعبية وصلوا إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم رهائن إسرائيليين، الخميس.
 
وقال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أبو حمزة، إن سرايا القدس أنهت إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وغادي موزيس.
 
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن أبو حمزة قوله إنه سيتم إطلاق سراح الأسيرين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة التبادل.
 
ومن المتوقع إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين، الخميس، مقابل 110 معتقلين فلسطينيين.
 
ووصلت سيارات الصليب الأحمر إلى موقع في شمال غزة، بينما تستعد حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
 
وبثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليتين من المقرر أن يتم إطلاق سراحهما في إطار الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى والرهائن، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
 
ويظهر التسجيل الذي تم تصويره في مكان غير معروف الرهينتين غادي موزيس وأربيل يهود وهما يعانقان بعضهما البعض ويبتسمان.
 
وقد أكدت مصادر في حركتي حماس والجهاد أنه سيتم تسليم 3 رهائن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اثنتان منهم في مدينة خان يونس جنوب غزة ورهينة في مخيم جباليا عند حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (9:00 ت غ).
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