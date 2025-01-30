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كاميرا مراقبة وثقت الجريمة.. طفلة 15 عاما تتخلص من رضيعة بطريقة مروعة خوفا من الفضيحة

30
JANUARY
2025
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وثقت كاميرا مراقبة جريمة بشعة اقترفتها طفلة تبلغ من العمر 15 عاما ألقت رضيعتها من أعلى عقار خوفا من الفضيحة.
 
وفي التفاصيل، قال موقع "المصري اليوم" إن أحد العقارات في شبرا الخيمة شهد واقعة مأساوية بعد العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في منور العقار وملفوفة ببطاطين.
 
وأضاف أنه عند مراجعة كاميرات المراقبة ظهرت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة وهي تلقي رضيعة من أعلى عقار.
 
وأفاد المصدر ذاته بأنه وبعد القبض عليها، اعترفت الفتاة بأنها حملت بطريقة غير شرعية من ابن خالها الذي يبلغ من العمر 17 عاما.
 
وكشفت التحقيقات أن الفتاة والشاب حاولا التخلص من الرضيعة خوفا من الفضيحة.
 
وعلى الرغم من سقوطها من مكان مرتفع نجت الطفلة بفضل البطاطين التي كانت ملفوفة بها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأطلق عليها الطبيب المعالج اسم "نجاة" في إشارة إلى نجاتها بأعجوبة.
 
وذكر المصدر أن الشرطة ألقت القبض على الفتاة وابن خالها وجرى تحويلهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل.
روسيا اليوم
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