المغرب.. توقيف مشتبه به لتورطه بالاحتيال منتحلا صفة مسؤول بمديرية أمن المدينة

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تمكن عناصر شرطة مدينة بني ملال المغربية، من توقيف شخص يشتبه في تورطه بقضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق انتحال صفة مسؤول في مديرية أمن المدينة.

ووفقا لمديرية أمن بني ملال، "بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، جرى اعتقال المشتبه به".

ووفقا للمعطيات الأولية للبحث، فإن "المشتبه به كان ينتحل صفة مسؤول بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي، مما سهل له تنفيذ جرائمه الاحتيالية".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن كشف الادعاءات الاحتيالية المنسوبة للمشتبه فيه، حيث تم تحديد هويته الكاملة وتوقيفه بمدينة بني ملال".

وأضافت: "مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيه على جهازين إلكترونيين، يشتبه في كونهما يحتويان على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

وأكدت أنه "تم التحفظ على المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بالإضافة إلى تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه".