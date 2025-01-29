إعلام إسرائيلي يكشف عن وعد "حماس" لأسرتي البرغوثي وسعدات

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كشف موقع عبري أن حماس وعدت عائلتي الأسيرين الفلسطينيين البارزين مروان البرغوثي وأحمد سعدات بالإفراج عنهما ضمن المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن، رغم اعتراض إسرائيل.

وقال موقع "سروجيم" العبري (srugim) إن حماس تعد خطة استراتيجية للاستيلاء على السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للرئيس محمود عباس.

وذكر التقرير أن البرغوثي لديه أعلى فرص الفوز في الانتخابات.

وأشار الموقع العبري إلى أن البرغوثي وبفضل إطلاق سراحه من السجن سيكون مدينا بحياته وحريته لحماس على الرغم من كونه قياديا في حركة فتح.

وأفاد المصدر ذاته أن إسرائيل اعترضت على الإفراج عن البرغوثي وسعدات الاثنين وقالت إنها لن تطلق سراحهما.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تعارض بشدة إطلاق سراح البرغوثي تحديدا نظرا لما يتمتع به من شعبية واسعة بين الفلسطينيين.