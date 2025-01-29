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أبو مرزوق يكشف.. هل أخطأت حماس في قرار "طوفان الأقصى"؟

29
JANUARY
2025
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أكد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر 2023 هي "مقاومة شرعية للفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي".
 
وقال أبو مرزوق عملية 7 أكتوبر كانت في الإطار الصحيح الذي يخدم أهداف المقاومة الفلسطينية في تحرير وطنها وكسر الحصار على غزة ووقف الاستيطان في الضفة الغربية وعدم احتلال القدس والمقدسات.
 
وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" المصرية أن المقاومة هدفها وطني "من أجل تحرير الأسرى كي يتنفس الشعب الحرية ويزيح الاحتلال عن صدره".
 
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية نفذت "عملية عسكرية بحتة" في مواجهة فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية "سواء أكانت طيران أو دبابات في كل المستوطنات في أماكن الاحتلال الإسرائيلي"
 
وعلق أبو مرزوق على الانتقادات التي وجهت لحركة حماس بسبب تدمير قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى، قائلا إن "تدمير قطاع غزة يٌسأل عنه من أوقع هذه الجريمة بحق السكان المدنيين الأمنين وهو نتنياهو وجيشه".
 
ووصف القيادي في حركة حماس الحكومة الإسرائيلية بأنهم "مجرمو حرب" قاموا هذه الأفعال تحت بند جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو ما قالته محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وهم الآن مطلوبون لارتكاب جرائم حرب.
 
وأعرب القيادي في حماس عن أسفه الشديد لوجود حماية أمريكية لمسؤولي إسرائيل "سياسية وقانونية وحماية من العقاب"، وأن الولايات المتحدة تمد إسرائيل بهذا القدر الكبير من السلاح.
روسيا اليوم
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