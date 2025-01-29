غاز وسيجارة.. أردنية تقتل زوجها حرقاً إثر خلافات أسرية

A + A -

أقدمت سيدة أردنية على إشعال النار بزوجها باستخدام الغاز وسيجارة، وفق مقربين من العائلة، في حادثة وقعت قبل أيام في منطقة الكمالية شمال العاصمة الأردنية عمان.

وذكر الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي أن بلاغاً ورد لمديرية شمال عمان مساء الخميس عن حريق داخل أحد المنازل، أسفر عن إصابة ثلاثيني بجروح خطيرة، حيث نُقل إلى مستشفى السلط لتلقي العلاج، وبالتحقيقات، تبين أن الحريق مفتعل، واعترفت الزوجة بإشعاله إثر خلافات أسرية.

اليوم الثلاثاء، توفي الرجل متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما تستمر التحقيقات بالحادثة.

عطوة اعتراف

وسيتم أخذ عطوة اعتراف بالجريمة اليوم، حيث تعد عطوة الاعتراف من أهم الأعراف العشائرية في الأردن، وتُستخدم كخطوة أولى عند وقوع حوادث كبرى مثل القتل، حيث يقر الطرف المعتدي بمسؤوليته عن الحادثة أمام وجهاء العشائر، لضمان تهدئة النفوس ومنع التصعيد.

وتمنح هذه العطوة مهلة قصيرة للطرفين للتفاوض والتحضير للمصالحة وترك القضية للقضاء الأردني لأخذ قراره بالحادثة، وتمثل بداية لمسار الحل العشائري الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الأمن.

32 ضحية بجرائم قتل أسرية

وأظهرت إحصائيات جمعية "تضامن" أن عام 2024 شهد ارتفاعًا بنسبة 18.5% في عدد ضحايا الجرائم الأسرية مقارنة بعام 2023، رغم انخفاض عدد الجرائم. فقد وقعت 25 جريمة نتج عنها 32 ضحية، مقارنة بـ27 جريمة في العام السابق أسفرت عن 25 ضحية.