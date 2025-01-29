تونس.. قاضي التحقيق يمدد فترة إيقاف الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين

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قالت وسائل إعلام تونسية، مساء يوم الثلاثاء، إن قاضي التحقيق مدد فترة إيقاف الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين.

وأفادت صفحة سهام بن سدرين رئيس الهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، بأن قاضي التحقيق القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر التمديد في فترة إيقافها بأربعة أشهر إضافية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "تدليس التقرير الختامي للهيئة".

وأشارت الصفحة ذاتها إلى أن سهام بن سدرين ترقد بأحد المستشفيات وحالتها الصحية متردية لا تسمح بزيارتها من قبل زوجها وأبنائها بسبب إضرابها عن الطعام منذ قرابة الأسبوعين.

وأكد المحامي فتحي الرّبيعي يوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقل موكلته سهام بن سدرين الموقوفة على ذمة عدد من القضايا، يوم الأحد إلى أحد مستشفيات العاصمة بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إضراب عن الطعام تخوضه منذ يوم 14 يناير.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 1 أغسطس 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين بتهم تتعلق بمهامها على رأس الهيئة، وأبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة" في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.