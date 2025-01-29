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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العمل على تحقيق الإصلاح والصلاح ونبذ الطائفية، مشيرا إلى أن المذهب يمر بمرحلة غاية في الأهمية.

وأكد الصدر في بيان له ضرورة توحيد الجهود من أجل بناء مجتمع يتسم بالوحدة والتعايش بعيدا عن الانقسامات المذهبية والطائفية، مشددا على أهمية المرحلة الحالية وما تتطلبه من تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار والإصلاح.

وأشار إلى أن "المذهب يعيش تحديات كبيرة"، ما يستدعي العمل بجدية لتحقيق الإصلاح الذي يسهم في تعزيز القيم الإنسانية والعدالة في المجتمع.

ودعا الصدر أنصاره إلى الإصلاح والصلاح ونبذ الطائفية والالتزام بوحدة الصف.

وأضاف زعيم التيار الصدري في رد على عدد من الأسئلة الموجهة له إن المذهب يمر بمرحلة مهمة جدا فقد أساء له الكثيرون بالظلم والفساد والطائفية وعليكم بالإصلاح والصلاح ونبذ الطائفية.

وكان الصدر قد أعاد خلال الأسبوع الماضي استقبال الأسئلة الدينية والشرعية والعقائدية والاجتماعية.