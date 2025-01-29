تونس.. صدور حكم غيابي بسجن صهر راشد الغنوشي 13 عاما

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قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بتونس، يوم الثلاثاء، بسجن صهر راشد الغنوشي والقيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام، 13 عاما غيابيا مع النفاذ العاجل.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة رفيق المتواجد خارج البلاد، إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.

وفي سبتمبر 2023، أقر القضاء التونسي الحكم الابتدائي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عقود اللوبيينغ".

كما قضت الدائرة بتغريم راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في قضية "اللوبيينغ" وقدرها 1مليون و 170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و 35 سنتا.