تعزيزاتٌ للجيش الإسرائيلي عند جبل الشيخ!

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نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، لقطات تظهر بناء مواقع عسكرية مؤقتة على الجانب السوري من جبل الشيخ، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الشهر الماضي.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مديرية التكنولوجيا واللوجستيات زودت القوات الإسرائيلية بهياكل ومعدات معزولة للإقامة على قمة الجبل خلال طقس الشتاء القاسي.



ومن بين المباني التي أقيمت في نقاط الجيش الإسرائيلي مبنى طبي مجهز لعلاج إصابات الطقس البارد.

كما وقام الجيش الإسرائيلي بتزويد القوات الإسرائيلية بمولدات كهربائية وأجهزة تدفئة وملابس وأحذية للثلج.



وأكّد الجيش الإسرائيلي أن انتشاره في منطقة عازلة على الجانب السوري من الحدود ومواقع استراتيجية خارج المنطقة هو إجراء دفاعي ومؤقت.