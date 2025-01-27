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عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تقديم شهادته في المحكمة بخصوص تهم فساد موجهة إليه، بعد انقطاع دام شهراً بسبب عملية جراحية لإزالة البروستاتا، "وقد بدا متعباً وكان برفقته طبيبه"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي رده على الأخبار التي راجت حول حالته الصحية، نفى نتنياهو ما تم تداوله من معلومات عن إصابته بمرض سرطان البروستاتا.



وقال: " أنا أذهب إلى المستشفى طوال اليوم، لا أعاني من سرطان البنكرياس أو أي مرض عضال كما تم الإشارة إليه، إن ما يقال كذب".



وفي 30 كانون الاول الماضي، أعلن مستشفى إسرائيلي،أن رئيس نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا.