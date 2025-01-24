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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في رده على تصريحات نجلاء المنقوش، بشأن لقائها بوزير إسرائيلي سرا، أن الغرض من إعادة الحديث عن القضية هو إثارة الفتنة.

الدبيبة يكشف الهدف من إثارة تصريحات المنقوش "القديمة" عن لقائها سرا مع وزير إسرائيلي

وأوضح عبد الحميد الدبيبة، أن "القضية قديمة ومر عليها عام، والغرض من إعادة الحديث عنها هو إثارة الفتنة بين الليبيين".

وأضاف الدبيبة خلال تصريحاته: "ما لدي قلته قبل سنة، ولن أعلق على هذا الموضوع مجددا"، معتبرا أن "إعادة طرح هذه الملفات في هذا التوقيت تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتأجيج الخلافات داخل البلاد".

وكانت قضية اللقاء السري بين الوزيرة السابقة نجلاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل "في حينها" قد فجرت جدلا واسعا في الشارع الليبي عند الكشف عنها، ما دفع الدبيبة إلى إقالتها من منصبها ومغادرتها البلاد وقتها.