تونس.. رفض الإفراج عن رجل أعمال ورئيس سابق لفريق كرة قدم

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قالت وسائل إعلام تونسية يوم الخميس، إن القضاء رفض الإفراج عن رجل الأعمال توفيق المكشر.

وفي التفاصيل، ذكر الإعلام المحلي أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت الإفراج عن رجل الأعمال والرئيس السابق لفريق هلال الشاب توفيق المكشر.

وأفادت بأن القضاء أحال توفيق المكشر (الموقوف) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر قرار ختم البحث والإحالة على أنظار دائرة الاتهام في حق رجل الأعمال توفيق المكشر وأكثر من عشرين متهما آخرين من بينهم ممثلون قانونيون لشركات تجارية يملك المكشر جزءا من رأس مالها وبعض أفراد عائلته من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وتبييض الأموال وجملة من الجرائم ذات الصبغة المالية".