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قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه سيترك مجالا للتفاوض مع قوات "قسد"، مؤكدا امتلاك الحق الحكومة في استخدام الوسائل كافة لا

وأوضح أحمد الشرع في تصريحات لوسائل إعلام تركية: "نترك مجالا للتفاوض مع قوات قسد، ونمتلك الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة أراضينا، ولن نسمح على الإطلاق بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو بتقسيم ‎سوريا".

وأضاف: "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تستغل مسألة داعش لخدمة مصلحتها الخاصة، ولا يمكن أن نقبل بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا".

كما أكد: "لا يمكن القبول أبدا بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية".

هذا وقال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إن البعض في المنطقة لاسيما في الإمارات ومصر يشعرون بالقلق من عودة ظهور الجماعات الإسلامية، ولم يعد هناك مبرر لوجود "قسد".