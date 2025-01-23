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حماس توضح لسكان غزة بعض النقاط بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

23
JANUARY
2025
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قدمت حركة حماس، على موقعها الرسمي، شرحا لبعض نقاط اتفاق غزة، تتناول فيه تفاصيل ما بعد اليوم السابع من الاتفاق.
 
وقالت الحركة، في بيان، إنه "من المقرر في اليوم السابع للاتفاق، الذي يصادف الخامس والعشرين من يناير الجاري، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام القوات الإسرائيلية انسحابها من محور شارع الرشيد "البحر":
 
سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله.
   
سيتم السماح للمركبات، على اختلاف أنواعها، بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات.
 
وأضافت حماس أنه في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين دون تفتيش.
 
يشار إلى أن آلاف الفلسطينيين النازحين في غزة، حاملين الخيام والملابس والمتعلقات الشخصية، توجهوا إلى منازلهم يوم الأحد الماضي (19 يناير)، بعد دخول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، وذلك بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب.
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