قضية الطيار الأردني تطل مجددا.. تعليق من عائلة معاذ الكساسبة

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عادت قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة إلى الواجهة مجددا، بعدما طالب ممثلو الادعاء في السويد، بسجن مواطن سويدي يُدعى أسامة كريم (32 عامًا)، يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وأعمال إرهابية، من ضمنها المشاركة في قتل الطيار الأردني في سوريا قبل نحو عشر سنوات.

فوفقًا للادعاء السويدي، يُتهم كريم بالمشاركة مع عناصر من تنظيم داعش في إجبار الكساسبة على دخول قفص حديدي، حيث قتل حرقًا في جريمة هزت العالم، بعدما وُثّقت فظاعتها بمقطع فيديو انتشر حينها كالنار في الهشيم.

علماً أن كريم، المعروف أيضًا بتورطه في هجمات إرهابية في باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016، محتجز حاليًا في فرنسا.

وأكد الادعاء السويدي في بيان أمس الاثنين أنه في حال تقرر محاكمته، ستطلب السويد نقله إليها.

عائلة الكساسبة ترد

وتعقيباً على هذا الطلب، قال جواد الكساسبة، شقيق معاذ، لـ"العربية.نت"، إنه في كل عام يقوّض الله لقضية معاذ من يجدد مطالب أسرته".

كما أوضح أنه سيتم التنسيق مع محامي الادعاء السويدي لمعرفة تفاصيل الحادث من المتهم ثم المطالبة بمحاكمته".

وبموجب القوانين السويدية، يمكن محاكمة الأشخاص على جرائم ارتكبت خارج حدود البلاد إذا كانت تنتهك القانون الدولي.

كما تُعد هذه الخطوة السويدية جزءًا من الجهود الدولية لمحاسبة عناصر التنظيم الإرهابي على الجرائم البشعة التي ارتكبوها، والتي تضمنت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان

يذكر أن داعش كان سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، قبل أن يُهزم في آخر معاقله في سوريا عام 2019.

فيما ارتكب خلال تلك الفترة عشرات الجرائم المروعة التي وثقت أغلبها بمقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل بشكل واسع خلال تلك الفترة.