"T1"... إطلاق اسم ترامب على مستوطنة في إسرئيل!

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أعلن رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم في إسرائيل، جيا يفراح، عن قرار تغيير اسم منطقة "E1" إلى "ترامب 1" أو اختصارا "T1"، حسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز".



وأوضح يفراح أن هذا القرار يأتي في إطار الاعتراف بالدعم الأميركي لإسرائيل خلال ولاية ترامب، وللتوقعات ببناء حي استيطاني في المنطقة خلال فترة ولايته الثانية.



وأكد أن ولاية ترامب الثانية تمثل فرصة غير قابلة للتكرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، مشددا على أنه سيظل يطالب الحكومة الإسرائيلية بمواصلة البناء في الضفة.

والبناء في مستوطنة معاليه أدوميم يجرّ في العادة انتقادات دولية واسعة، كون المستوطنة تمتد من القدس شرقا باتجاه البحر الميت، حيث تسعى إسرائيل عبر تمدد هذه المستوطنة لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، في محاولة لجعل إمكانية إنشاء دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.



وكان من أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، أن ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.