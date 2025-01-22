living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تدفع تعزيزات عسكرية إلى جنين

22
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دفع الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
 
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عددا من الآليات وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري.
 
وحسب الوكالة، دمرت جرافات إسرائيلية الشوارع قرب مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.
 
وأضافت أن قوة من الجيش الإسرائيلي تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.
 
وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في وقت سابق من الثلاثاء، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية مسيّرة وحربية.
 
وليل الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب (29 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تعنك غربي مدينة جنين.
 
وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باحتجاز القوات الإسرائيلية جثمان الشاب القتيل.
 
وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء الثلاثاء وحاصرت منزلا فيها وأطلقت الرصاص صوبه، واعتقلت هذا الشاب منه بعد إصابته.
 
وفي وقت لاحق، أعلن مقتله متأثرا بجروحه، حسبما ذكرت "وفا".
 
وبمقتله، يرتفع عدد القتلى في محافظة جنين إلى 10، إذ قتل 9 فلسطينيين من بينهم طفل وأصيب 40، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية، الثلاثاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   