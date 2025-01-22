يعمل محاميا.. مسلح يقتل عقيد شرطة داخل بنك مصر

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قتل ضابط في الشرطة المصرية، وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء، خلال محاولتهم منع اعتداء أحد عملاء بنك مصر في محافظة الفيوم، على مدير الفرع، وذلك بعد مشادة مع الموظفين، إذ طالب العميل بالحصول على عوائد حسابه مبكرة عن موعدها.

وكان مرتكب الواقعة قد توجه إلى فرع بنك مصر في مدينة الفيوم، للحصول على بعض العوائد التي تدرج في حسابه، إلا أن الموظفين أبلغوه بعدم إمكان السحب في غير الموعد المحدد له، وهو ما أصابه بحالة هيجان، حاول بعدها اقتحام مكتب مدير الفرع.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن الفيوم، إن المتهم يدعي مؤمن محسن عبد السميع، ويبلغ من العمر 36 عاما، كان قد استل سكينا وطعن العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، الذي كان موجودا في المكان لاحتواء الموقف ومنع الاعتداء، وهو ما أودى بحياته.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن المتهم وجه طعنات لأشخاص آخرين، من بينهم أمناء الشرطة، ليرتفع عدد المصابين فى الحادث إلى 5، من بينهم شخصان في حالة خطرة، بينما تمكنت قوات الأمن في وقت لاحق من السيطرة على مرتكب الواقعة وألقت القبض عليه.

وأوضح أن إخطارا ورد إلى مأمور قسم شرطة "ثان" الفيوم قد أفاد بأن أحد عملاء بنك مصر، حاول اقتحام مكتب مدير الفرع والاعتداء عليه، ليكلف بسرعة القبض عليه ومنعه من إثارة الشغب، إلا أن العميل كان مسلحا، وارتكب جريمة "الطعن".

وقال المصدر الأمني، إن المحامي العام لنيابات الفيوم وفريقا من النيابة العامة، أجروا معاينة لموقع الحادث، بينما بدأت تحقيقات الشرطة والنيابة للوقوف على أسباب الجريمة وملابسات ارتكابها، مع إخطار نقابة المحامين بالتحقيق، لا سيما أن مرتكب الواقعة يعمل محاميا.

واحتجزت قوات الشرطة مرتكب الجريمة داخل غرفة محكمة الغلق في مستشفى الفيوم العام، وذلك بقرار من النيابة العامة، وذلك لعرضه على الطب النفسي للوقوف على سلامة قواه العقلية، لحين عرضه عليها في وقت لاحق.