حماس تعلن عن خليفة السنوار...!

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كشفت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة منذ استشهاد قائدها السابق في غزة يحيى السنوار، عن اسم خلفه.

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي نشر على موقع الحركة، وقعّه خليل الحية، القيادي البارز الذي كان يشغل منصب نائب السنوار.

وفي البيان، أعلن الحية عن بداية "مرحلة جديدة" في قطاع غزة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تركز على إعادة الإعمار والبناء بعد انتهاء الحرب.



وأكد الحية أهمية التضامن والوحدة خلال هذه الفترة الحساسة، داعيًا أبناء القطاع إلى مواصلة العمل بروح المقاومة والبناء.

وأضاف في بيانه: "كما كنتم رجالًا في الحرب، ستكونون رجالًا بعد الحرب"، مشيرًا إلى أهمية دور المواطنين في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتحقيق الاستقرار في غزة.