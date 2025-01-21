British Airways تعلن استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من أبريل المقبل

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أفاد موقع "آروتز شيفع" العبري اليوم الاثنين بأن شركة الطيران البريطانية British Airways ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من 5 أبريل المقبل.

ووفقا للموقع ستستأنف شركة "British Airways" تشغيل رحلاتها على خط لندن-تل أبيب بدءا من 5 أبريل، حيث ستقلع رحلة واحدة يوميا، على أن تزيد لاحقا إلى رحلتين يوميا.

هذا وأعلنت شركة الطيران البريطانية "easyJet"يوم الجمعة عودتها إلى أجواء إسرائيل المقرر في الأول من يونيو 2025.

وبحسب الشركة سيؤدي هذا الاستئناف إلى إنشاء شبكة رئيسية مكونة من 38 رحلة أسبوعية تربط إسرائيل بسبع وجهات أوروبية رئيسية.

وسيتم توفير الاتصال الأكثر أهمية من لندن إلى لوتون بواقع 8 رحلات أسبوعيا، وستستفيد أمستردام وجنيف وميلانو من 6 رحلات أسبوعية، في حين سيتم تقديم 4 رحلات أسبوعيا إلى برلين وبازل ونيس.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ).

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.