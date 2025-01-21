"حماس" تصدر بيانا حول اعتداءات المستوطنين في الضفة

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أكدت حركة "حماس" أن "إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وعدوانهم على بلدات شرق قلقيلية يجب أن يقابله تصعيد المقاومة بكافة أشكالها".

وقالت "حماس" في بيان صحفي إن "هجوم المستوطنين الإجرامي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، والذي تخلله عمليات حرق وتنكيل وتخريب للممتلكات، في الوقت الذي يتصاعد فيه إرهاب المستوطنين في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة بحاجة لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها للتصدي لإرهاب المستوطنين والاحتلال".

وتابعت أن "إرهاب المستوطنين بدعم حكومة الاحتلال الصهيونية المتطرفة دليل قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته الاستئصالية الفاشية بحق أرضنا وشعبنا بالضفة الغربية.

وأضافت أن "تصاعد إرهاب المستوطنين يؤكد ضرورة التحرك العاجل لأبناء شعبنا البطل في كافة محافظات الضفة الغربية لانتفاضة غضب عارمة لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية".

وذكرت أن "محاولات الاحتلال إطلاق العنان لقطعان المستوطنين لشن الهجمات في الوقت الذي يباشر جيشه حملات عسكرية واسعة ويضع عشرات الحواجز العسكرية في ضفتنا المحتلة، لن تفلح في دفع شعبنا للتنازل عن أرضه وحقوقه، بل ستكون وقودا لمزيد من الصمود والتحدي".

وليلة الاثنين الثلاثاء اقتحم حوالي 50 مستوطنا ملثما قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية وأضرموا النار في 3 مبان و3 مركبات، وفقا ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 21 مواطنا أصيب نتيجة هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على بلدتي الفندق وجينصافوط بمحافظة قلقيلية.