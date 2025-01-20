أب يقتل إبنته ويطعن والدتها!

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شهدت محافظة السويداء في سوريا جريمة بشعة، حيث أقدم أب على قتل ابنته قبل أن يحاول قتل والدتها التي نجت بأعجوبة.

واشارت شبكة "السويداء 24" على حسابها على "فايسبوك" الى أن الجريمة وقعت في قرية لبين بريف السويداء الغربي، حيث اقدم عز الدين أبو سرحان على قتل ابنته ليليان في العقد الثاني مع عمرها ثم طعن والدتها التي انهارت بعد مقتل ابنتها أمام عينيها وكانت تحاول الدفاع عنها.

ونقلت "السويداء 24" عن مصادر قولها أن الجاني غادر المنزل بسيارته على الفور بعد ارتكاب الجريمة، في حين قال عدد من أقاربه إنه أقدم على الانتحار بعد ارتكاب الجريمة، لكن مصادراً أخرى من أهالي القرية تحدثت عن غموض حول مصيره حتى الآن..